flag
SwitzerlandPeriod:1850-2022 1850-2022

Golden coins 100 Francs of Confederation - Switzerland

type-coin
type-coin

100 Francs 1925

Vreneli
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1925B5,0001295
Popular sections
World Coin CatalogCoin catalog of SwitzerlandCoin catalog of ConfederationAll Swiss coinsSwiss coins 100 FrancsNumismatic auctions