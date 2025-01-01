flag
FrancePeriod:1775-1940 1775-1940

Silver coins 20 Centimes of Third Republic - France

type-coin
type-coin

20 Centimes 1878

YearMarkDescriptionMintage PROOFSalesSales
1878A3004
Popular sections
World Coin CatalogCoin catalog of FranceCoin catalog of Third RepublicAll France coinsFrance coins 20 CentimesNumismatic auctions