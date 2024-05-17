Bay Numismatics
Company Description
- Name Bay Numismatics
- Country Netherlands
- Year of foundation
- Status Operating organization
- Official page https://www.biddr.com/auctions/baynumismatics/
Schiedam Office
- Country Netherlands
- City Amersfoort
- Address De Brauwweg 20
- Phone +31642496910
- Email baynumismatic@gmail.com
Auctions
Cover Date Description Lots Sales Amount
May 10, 2025 May 11, 2025 Online Auction 13 1240 Bidding is open
April 12, 2025 Online Auction 12 525 30,017 $
March 9, 2025 March 10, 2025 Online Auction 11 791 19,408 $
January 26, 2025 January 27, 2025 Online Auction 10 973 34,119 $
December 14, 2024 December 15, 2024 Online Auction 9 876 27,740 $
November 23, 2024 November 24, 2024 Online Auction 8 924 29,285 $
November 1, 2024 November 2, 2024 Online Auction 7 1353 41,394 $
October 2, 2024 October 3, 2024 Online Auction 6 1279 38,366 $
August 23, 2024 August 24, 2024 Online Auction 5 1201 51,768 $
July 5, 2024 Online Auction 4 1071 31,091 $
May 29, 2024 Online Auction 3 717 24,880 $
April 11, 2024 Online Auction 2 755 16,559 $
March 2, 2024 Online Auction 1 490 12,877 $