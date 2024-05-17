Savoca Numismatik
Company Description
- Name Savoca Numismatik
- Country Germany
- Year of foundation 2013
- Status Operating organization
- Official page https://www.savoca-coins.com/en/
Munich Office
- Country Germany
- City Munich
- Address Maximiliansplatz, 15
- Phone +49 89 21756588
- Email info@savoca-coins.com
Auctions
Cover Date Description Lots Sales Amount
April 26, 2025 Online Auction 265 | Blue 759 Bidding is open
April 19, 2025 Online Auction 264 | Blue 1198 -
April 12, 2025 Online Auction 263 | Blue 1373 55,217 $
April 5, 2025 Online Auction 262 | Blue 1150 40,701 $
March 30, 2025 Online Auction 261 | Silver 761 220,313 $
March 29, 2025 Online Auction 260 | Blue 1547 47,972 $
March 15, 2025 Online Auction 259 | Blue 937 29,049 $
March 8, 2025 Online Auction 258 | Blue 1165 36,612 $
March 3, 2025 Herakles Auction 2 148 314,971 $
March 1, 2025 Online Auction 257 | Blue 1174 27,460 $
February 22, 2025 Online Auction 256 | Blue 1231 46,329 $
February 15, 2025 Online Auction 255 | Blue 1489 86,682 $
February 8, 2025 Online Auction 254 | Blue 1310 31,733 $
February 1, 2025 Online Auction 253 | Blue 1229 32,244 $
January 26, 2025 Online Auction 252 | Silver 290 95,676 $
January 25, 2025 Online Auction 251 | Blue 1301 37,192 $
January 18, 2025 Online Auction 250 | Blue 1204 41,656 $
January 11, 2025 January 12, 2025 Blue | 249th Weekly Blue Auction 1452 32,808 $
December 29, 2024 Online Auction 248 | Blue 1082 34,096 $
December 15, 2024 Online Auction 247 | Silver 412 91,948 $