FrankfurtOkres:1810-1812 1810-1812

Monety miedziane 1 halerz Karla Theodora von Dalberga - Frankfurt

1 halerz 1810-1812

RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
1810BH001812BH02
1 halerz 1808-1812

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1808BH32,832071810BH-021812BH-02
