Frankfurt
Okres:
1810-1812
1810-1812
Karl Theodor von Dalberg
1810-1812
Główna
Katalog
Monety frankfurtskie
Karl Theodor von Dalberg
1 halerz
Monety miedziane 1 halerz Karla Theodora von Dalberga - Frankfurt
1 halerz 1810-1812
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1810
BH
0
0
1812
BH
0
2
1 halerz 1808-1812
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1808
BH
32,832
0
7
1810
BH
-
0
2
1812
BH
-
0
2
