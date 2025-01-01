FrankfurtOkres:1810-1812 1810-1812
1 halerz 1810 BH "Typ 1810-1812" (Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg)
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać 1 halerz z datą 1810 i znakiem BH?
Aby sprzedać 1 halerz 1810 BH, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
