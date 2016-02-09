1 halerz 1808 BH (Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg)
Specyfikacja
- MetalMiedź
- Waga1,35 g
- RantGładki
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC32,832
Opis
- KrajFrankfurt
- OkresKarl Theodor von Dalberg
- Nominał1 halerz
- Rok1808
- WładcaKarl Theodor von Dalberg (Wielki książę Frankfurtu)
- MennicaFrankfurt nad Menem
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety frankfurtskiej 1 halerz 1808 ze znakiem BH. Jest to miedziana moneta z okresu Karla Theodora von Dalberga. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1362 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 220 EUR. Licytacja odbyła się 9 lutego 2016.
Ile kosztuje miedziana moneta 1 halerz 1808 BH z okresu Karla Theodora von Dalberga?
Według najnowszych danych na dzień 20 sierpnia 2025, średnia cena monety 1 halerz 1808 Karla Theodora von Dalberga ze znakiem BH wynosi 80 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 halerz 1808 z literami BH?
Informacja o aktualnej wartości frankfurtskiej monety 1 halerz 1808 z literami BH opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 halerz z datą 1808 i znakiem BH?
Aby sprzedać 1 halerz 1808 BH, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.