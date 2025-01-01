Katalog
Monety Frankfurtu 1808 roku
Srebrne monety
Talar 1808 BH
Średnia cena
710 $
Sprzedaży
1
183
1 krajcar 1808 BH
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
27
Monety miedziane
1 halerz 1808 BH
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
7
