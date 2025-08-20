flag
FrankfurtOkres:1810-1812 1810-1812

1 krajcar 1808 BH (Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg)

Awers monety - 1 krajcar 1808 BH - cena srebrnej monety - Frankfurt, Karl Theodor von DalbergRewers monety - 1 krajcar 1808 BH - cena srebrnej monety - Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,167)
  • Waga0,835 g
  • Czystego srebra (0,0045 oz) 0,1394 g
  • RantGładki
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajFrankfurt
  • OkresKarl Theodor von Dalberg
  • Nominał1 krajcar
  • Rok1808
  • WładcaKarl Theodor von Dalberg (Wielki książę Frankfurtu)
  • MennicaFrankfurt nad Menem
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 krajcar 1808 BH - cena srebrnej monety - Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Ceny na aukcjach (27)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety frankfurtskiej 1 krajcar 1808 ze znakiem BH. Jest to srebrna moneta z okresu Karla Theodora von Dalberga. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2414 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 650 EUR. Licytacja odbyła się 10 marca 2015.

Stan
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji Künker - 26 września 2023
SprzedawcaKünker
Data26 września 2023
StanAU
Cena
95 $
Cena w walucie aukcji 90 EUR
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji Stare Monety - 3 grudnia 2021
SprzedawcaStare Monety
Data3 grudnia 2021
StanUNC
Cena
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji Künker - 12 października 2021
SprzedawcaKünker
Data12 października 2021
StanAU
Cena
87 $
Cena w walucie aukcji 75 EUR
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji Künker - 12 października 2021
SprzedawcaKünker
Data12 października 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 września 2021
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data17 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 marca 2021
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data12 marca 2021
StanVF
Cena
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 września 2020
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data17 września 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji WAG - 10 listopada 2019
SprzedawcaWAG
Data10 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 września 2019
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data12 września 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji WAG - 7 lipca 2019
SprzedawcaWAG
Data7 lipca 2019
StanXF
Cena
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji WAG - 12 maja 2019
SprzedawcaWAG
Data12 maja 2019
StanAU
Cena
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji WAG - 12 maja 2019
SprzedawcaWAG
Data12 maja 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji WAG - 7 kwietnia 2019
SprzedawcaWAG
Data7 kwietnia 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji WAG - 13 stycznia 2019
SprzedawcaWAG
Data13 stycznia 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 października 2018
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data18 października 2018
StanXF
Cena
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji WAG - 7 października 2018
SprzedawcaWAG
Data7 października 2018
StanXF
Cena
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 maja 2018
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data18 maja 2018
StanAU
Cena
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji WAG - 11 marca 2018
SprzedawcaWAG
Data11 marca 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji Möller - 17 listopada 2016
SprzedawcaMöller
Data17 listopada 2016
StanXF
Cena
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji WAG - 6 grudnia 2015
SprzedawcaWAG
Data6 grudnia 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt 1 krajcar 1808 BH na aukcji Künker - 11 marca 2015
SprzedawcaKünker
Data11 marca 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 krajcar 1808 BH z okresu Karla Theodora von Dalberga?

Według najnowszych danych na dzień 20 sierpnia 2025, średnia cena srebrnej monety 1 krajcar 1808 Karla Theodora von Dalberga ze znakiem BH wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 krajcar 1808 z literami BH?

Informacja o aktualnej wartości frankfurtskiej monety 1 krajcar 1808 z literami BH opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 krajcar z datą 1808 i znakiem BH?

Aby sprzedać 1 krajcar 1808 BH, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

