FrankfurtOkres:1810-1812 1810-1812

Talar 1808 BH (Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg)

Awers monety - Talar 1808 BH - cena srebrnej monety - Frankfurt, Karl Theodor von DalbergRewers monety - Talar 1808 BH - cena srebrnej monety - Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,833)
  • Waga28,063 g
  • Czystego srebra (0,7516 oz) 23,3765 g
  • RantOzdobny
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajFrankfurt
  • OkresKarl Theodor von Dalberg
  • NominałTalar
  • Rok1808
  • WładcaKarl Theodor von Dalberg (Wielki książę Frankfurtu)
  • MennicaFrankfurt nad Menem
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:710 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Talar 1808 BH - cena srebrnej monety - Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Ceny na aukcjach (182)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety frankfurtskiej Talar 1808 ze znakiem BH. Jest to srebrna moneta z okresu Karla Theodora von Dalberga. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 186 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 2500 EUR. Licytacja odbyła się 3 czerwca 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Künker - 24 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data24 lipca 2025
StanXF
Cena
648 $
Cena w walucie aukcji 550 EUR
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 kwietnia 2025
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data10 kwietnia 2025
StanAU
Cena
1205 $
Cena w walucie aukcji 1100 EUR
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Künker - 21 marca 2025
SprzedawcaKünker
Data21 marca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Emporium Hamburg - 12 grudnia 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Rare Coins - 7 grudnia 2024
SprzedawcaRare Coins
Data7 grudnia 2024
StanMS61 ННР
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Auctiones - 15 września 2024
SprzedawcaAuctiones
Data15 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Künker - 19 czerwca 2024
SprzedawcaKünker
Data19 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Anticomondo - 24 maja 2024
SprzedawcaAnticomondo
Data24 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Emporium Hamburg - 16 maja 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data16 maja 2024
StanAU
Cena
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Künker - 19 marca 2024
SprzedawcaKünker
Data19 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Teutoburger - 8 grudnia 2023
SprzedawcaTeutoburger
Data8 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Emporium Hamburg - 24 listopada 2023
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data24 listopada 2023
StanXF
Cena
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Dorotheum - 17 listopada 2023
SprzedawcaDorotheum
Data17 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Künker - 29 września 2023
SprzedawcaKünker
Data29 września 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Künker - 26 września 2023
SprzedawcaKünker
Data26 września 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Stack's - 18 maja 2023
SprzedawcaStack's
Data18 maja 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Künker - 19 kwietnia 2023
SprzedawcaKünker
Data19 kwietnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Künker - 19 kwietnia 2023
SprzedawcaKünker
Data19 kwietnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Künker - 24 marca 2023
SprzedawcaKünker
Data24 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Busso Peus - 3 listopada 2022
SprzedawcaBusso Peus
Data3 listopada 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Frankfurt Talar 1808 BH na aukcji Stack's - 5 września 2025
SprzedawcaStack's
Data5 września 2025
StanMS62 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta talar 1808 BH z okresu Karla Theodora von Dalberga?

Według najnowszych danych na dzień 20 sierpnia 2025, średnia cena srebrnej monety talar 1808 Karla Theodora von Dalberga ze znakiem BH wynosi 710 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar 1808 z literami BH?

Informacja o aktualnej wartości frankfurtskiej monety talar 1808 z literami BH opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać talar z datą 1808 i znakiem BH?

Aby sprzedać talar 1808 BH, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
