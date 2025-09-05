Talar 1808 BH (Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg)
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,833)
- Waga28,063 g
- Czystego srebra (0,7516 oz) 23,3765 g
- RantOzdobny
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajFrankfurt
- OkresKarl Theodor von Dalberg
- NominałTalar
- Rok1808
- WładcaKarl Theodor von Dalberg (Wielki książę Frankfurtu)
- MennicaFrankfurt nad Menem
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety frankfurtskiej Talar 1808 ze znakiem BH. Jest to srebrna moneta z okresu Karla Theodora von Dalberga. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 186 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 2500 EUR. Licytacja odbyła się 3 czerwca 2022.
Ile kosztuje srebrna moneta talar 1808 BH z okresu Karla Theodora von Dalberga?
Według najnowszych danych na dzień 20 sierpnia 2025, średnia cena srebrnej monety talar 1808 Karla Theodora von Dalberga ze znakiem BH wynosi 710 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar 1808 z literami BH?
Informacja o aktualnej wartości frankfurtskiej monety talar 1808 z literami BH opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać talar z datą 1808 i znakiem BH?
Aby sprzedać talar 1808 BH, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.