flag
FrankfurtOkres:1810-1812 1810-1812

Srebrne monety Talar Karla Theodora von Dalberga - Frankfurt

type-coin
type-coin

Talar 1808

RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
1808BH1183
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrankfurtuKatalog monet Karla Theodora von DalbergaWszystkie frankfurtskie monetyfrankfurtskie monety o nominale TalarAukcje numizmatyczne