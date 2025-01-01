Katalog
Aukcje
Taryfy
USD
USD
· Dolar amerykański
EUR
· Euro
GBP
· Funt szterling
CHF
· Frank szwajcarski
PLN
· Złoty polski
RUB
· Rubel rosyjski
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Zaloguj się
Konto
Twoje konto
0 dni
Faktury
Wyloguj
Wyszukiwanie obrazem
Anulować
Na aukcjach
W katalogu
Frankfurt
Okres:
1810-1812
1810-1812
Karl Theodor von Dalberg
1810-1812
Główna
Katalog
Monety frankfurtskie
Karl Theodor von Dalberg
Talar
Srebrne monety Talar Karla Theodora von Dalberga - Frankfurt
Talar 1808
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1808
BH
1
183
Popularne sekcje
Katalog monet świata
Katalog monet Frankfurtu
Katalog monet Karla Theodora von Dalberga
Wszystkie frankfurtskie monety
frankfurtskie monety o nominale Talar
Aukcje numizmatyczne