1 halerz 1812 BH "Typ 1810-1812" (Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg)

Ile kosztuje miedziana moneta 1 halerz 1812 BH z okresu Karla Theodora von Dalberga? Według najnowszych danych na dzień 20 sierpnia 2025, średnia cena monety 1 halerz 1812 Karla Theodora von Dalberga ze znakiem BH wynosi 150 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 halerz 1812 z literami BH? Informacja o aktualnej wartości frankfurtskiej monety 1 halerz 1812 z literami BH opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.