flag
FrankfurtOkres:1810-1812 1810-1812

Monety Frankfurtu 1812 roku

Monety miedziane

Awers
Rewers
1 halerz 1812 BH
Średnia cena150 $
Sprzedaży
02
Awers
Rewers
1 halerz 1812 BH
Średnia cena50 $
Sprzedaży
02
Kategoria
Rok
Szukaj