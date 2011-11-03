flag
1 halerz 1812 BH "Typ 1808-1812" (Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg)

Awers monety - 1 halerz 1812 BH "Typ 1808-1812" - cena monety - Frankfurt, Karl Theodor von DalbergRewers monety - 1 halerz 1812 BH "Typ 1808-1812" - cena monety - Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg

Zdjęcie: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Specyfikacja

  • MetalMiedź
  • Waga1,35 g
  • RantGładki
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajFrankfurt
  • OkresKarl Theodor von Dalberg
  • Nominał1 halerz
  • Rok1812
  • WładcaKarl Theodor von Dalberg (Wielki książę Frankfurtu)
  • MennicaFrankfurt nad Menem
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:50 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 halerz 1812 BH "Typ 1808-1812" - cena monety - Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Ceny na aukcjach (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety frankfurtskiej 1 halerz 1812 ze znakiem BH. Jest to miedziana moneta z okresu Karla Theodora von Dalberga. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 843 z aukcji Dr. Busso Peus Nachf. której łączna cena osiągnęła 35 EUR. Licytacja odbyła się 3 listopada 2011.

Stan
Frankfurt 1 halerz 1812 BH na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 marca 2021
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data12 marca 2021
StanXF
Cena
Frankfurt 1 halerz 1812 BH na aukcji Busso Peus - 3 listopada 2011
SprzedawcaBusso Peus
Data3 listopada 2011
StanF
Cena
48 $
Cena w walucie aukcji 35 EUR

Ile kosztuje miedziana moneta 1 halerz 1812 BH z okresu Karla Theodora von Dalberga?

Według najnowszych danych na dzień 20 sierpnia 2025, średnia cena monety 1 halerz 1812 Karla Theodora von Dalberga ze znakiem BH wynosi 50 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 halerz 1812 z literami BH?

Informacja o aktualnej wartości frankfurtskiej monety 1 halerz 1812 z literami BH opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 halerz z datą 1812 i znakiem BH?

Aby sprzedać 1 halerz 1812 BH, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

