20 franków AN XI (1802-1803) A "CONSUL". Paryż (Francja, Napoleon I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety francuskiej 20 franków AN XI (1802-1803) "CONSUL" ze znakiem A. Paryż. Jest to złota moneta z okresu Napoleona I. Rekordowa cena należy do pozycji 482 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 3000 EUR. Licytacja odbyła się 29 października 2020.

Stan UNC (2) AU (12) XF (22) VF (42) F (6) Stan (slab) MS62 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (5) AU50 (4) XF45 (3) XF40 (4) VF35 (1) DETAILS (3) Serwis NGC (10) PCGS (13)

