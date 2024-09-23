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Francja Okres: 1775-1940 1775-1940

Złote monety 20 franków Napoleona I - Francja

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20 franków 1802-1803

CONSUL
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
AN XI (1802-1803) A Paryż 58,262 1 84AN 12 (1803-1804) A Paryż 988,244 1 617
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20 franków 1803

EMPEREUR
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
AN 12 (1803-1804) A Paryż 428,143 0 331AN 12 (1803-1804) A Paryż. Incuse - 0 2
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20 franków 1804-1805

Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
AN 13 (1804-1805) A Paryż 518,871 1 231AN 13 (1804-1805) I Limoges - 0 10AN 13 (1804-1805) Q Perpignan 522 0 39AN 13 (1804-1805) T Nantes 918 0 3AN 14 (1805-1806) A Paryż 148,308 0 55AN 14 (1805-1806) I Limoges 1,646 0 12AN 14 (1805-1806) Q Perpignan 2,710 0 11AN 14 (1805-1806) U Turyn 1,755 0 13AN 14 (1805-1806) W Lille 1,620 0 15
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20 franków 1806-1807

Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1806 A Paryż 963,896 1 3501806 I Limoges 8,143 0 291806 Q Perpignan 3,973 0 241806 U Turyn 17,278 0 551806 W Lille 4,242 0 111807 A Paryż 581,934 0 1741807 M Tuluza 5,296 0 171807 U Turyn 2,557 0 251807 W Lille 5,181 0 27
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20 franków 1807-1808

Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1807 A Paryż 244,476 0 921807 A Paryż. Incuse - 0 11808 A Paryż 1,449,781 1 3441808 K Bordeaux 281 0 11808 M Tuluza 22,273 0 781808 Q Perpignan 646 0 91808 U Turyn 1,505 0 101808 W Lille 8,489 0 231807-1808 Przesunięcie stempla - 0 2
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20 franków 1809-1815

Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1809 A Paryż 688,252 0 1761809 H La Rochelle 501 0 61809 K Bordeaux 3,614 0 251809 L Bajonna 2,383 0 381809 M Tuluza 5,007 0 341809 U Turyn 3,400 0 261809 W Lille 16,953 0 221810 A Paryż 1,936,194 1 3491810 H La Rochelle 2,454 0 231810 K Bordeaux 15,317 0 321810 M Tuluza 1,983 0 181810 U Turyn 5,891 0 311810 W Lille 222,620 0 341810 Q Perpignan 2,343 0 151811 A Paryż 3,705,489 3 6081811 H La Rochelle 1,278 0 161811 K Bordeaux 10,917 0 391811 M Tuluza 4,971 0 371811 U Turyn 20,268 0 911811 W Lille 327,670 0 701812 A Paryż 3,072,365 0 5731812 K Bordeaux 2,650 0 191812 L Bajonna 17,941 0 331812 M Tuluza 6,498 0 311812 U Turyn 7,339 0 481812 W Lille 345,842 0 951812 Q Perpignan 5,470 0 201812 R Rzym 13,693 0 1411813 A Paryż 2,798,409 1 5161813 K Bordeaux 869 0 151813 L Bajonna 19,147 0 441813 U Turyn 925 0 81813 W Lille 104,444 0 421813 Q Perpignan 13,165 0 251813 R Rzym 5,532 0 751813 Utrecht 90,183 0 2021813 CL Genua 4,380 0 491814 A Paryż 327,603 0 1211814 W Lille 15,581 0 501814 Q Perpignan 3,289 0 241814 CL Genua 887 0 181815 A Paryż 435,981 1 2661815 L Bajonna 18,332 0 671815 W Lille 9,369 0 461809-1815 Przesunięcie stempla - 0 1
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