AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1909

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1909 S
Precio promedio500 $
Ventas
058
Anverso
Reverso
Soberano 1909 M
Precio promedio540 $
Ventas
0130
Anverso
Reverso
Soberano 1909 P
Precio promedio520 $
Ventas
063
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1909 M
Precio promedio360 $
Ventas
023
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1909 P
Precio promedio620 $
Ventas
015
