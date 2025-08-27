flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1909 P (Australia, Eduardo VII)

Anverso 1/2 soberano 1909 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso 1/2 soberano 1909 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC44,022

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1909
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:620 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1909 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (15)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1909 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30168 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2880. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Künker - 24 de mayo de 2025
VendedorKünker
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
534 $
Precio en la divisa de la subasta 470 EUR
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
519 $
Precio en la divisa de la subasta 400 GBP
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Coin Cabinet - 29 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de diciembre de 2023
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Coin Cabinet - 27 de junio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Heritage - 9 de abril de 2020
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Heritage - 9 de abril de 2020
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2020
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de marzo de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Coin Cabinet - 24 de noviembre de 2019
VendedorCoin Cabinet
Fecha24 de noviembre de 2019
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta DNW - 25 de abril de 2019
VendedorDNW
Fecha25 de abril de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de marzo de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de marzo de 2019
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Heritage - 21 de febrero de 2019
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Heritage - 21 de febrero de 2019
VendedorHeritage
Fecha21 de febrero de 2019
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Stack's - 16 de enero de 2018
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Stack's - 16 de enero de 2018
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2018
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Auctiones - 19 de abril de 2015
VendedorAuctiones
Fecha19 de abril de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1909 P en subasta Chaponnière & Hess-Divo - 24 de mayo de 2011
VendedorChaponnière & Hess-Divo
Fecha24 de mayo de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de 1/2 soberano del 1909. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1909. P es de 620 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1909 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1909 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1909. P?

Para vender 1/2 soberano del 1909, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de Eduardo VIIMonedas de Australia en 1909Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal 1/2 soberanoSubastas numismáticas