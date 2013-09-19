flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1909 P (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1909 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1909 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC4,524,241

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1909
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (63)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1909 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 60010 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1128. La subasta tuvo lugar el 19 de septiembre de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1909 P en subasta Heritage - 14 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha14 de agosto de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
810 $
Precio en la divisa de la subasta 810 USD
Australia Soberano 1909 P en subasta Tennants Auctioneers - 12 de febrero de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
647 $
Precio en la divisa de la subasta 520 GBP
Australia Soberano 1909 P en subasta Heritage - 31 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta Heritage - 29 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta Chiswick Auctions - 26 de mayo de 2024
VendedorChiswick Auctions
Fecha26 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha13 de noviembre de 2023
ConservaciónMS62 ANACS
Precio
Australia Soberano 1909 P en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta Leu - 14 de marzo de 2023
VendedorLeu
Fecha14 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta Leu - 6 de diciembre de 2022
VendedorLeu
Fecha6 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta Artemide Aste - 6 de marzo de 2022
VendedorArtemide Aste
Fecha6 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta Aurora Numismatica - 11 de enero de 2022
VendedorAurora Numismatica
Fecha11 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta DNW - 8 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha8 de septiembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Australia Soberano 1909 P en subasta Coin Cabinet - 29 de agosto de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de agosto de 2021
ConservaciónMS60 NGC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1909. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1909. P es de 520 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1909 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1909 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1909. P?

Para vender Soberano del 1909, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

