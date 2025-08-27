flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1909 M (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1909 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1909 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,029,538

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1909
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:540 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1909 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (130)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1909 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 138 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 1700. La subasta tuvo lugar el 21 de noviembre de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1909 M en subasta Emporium Hamburg - 12 de diciembre de 2024
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
546 $
Precio en la divisa de la subasta 520 EUR
Australia Soberano 1909 M en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
690 $
Precio en la divisa de la subasta 690 USD
Australia Soberano 1909 M en subasta NOA - 28 de octubre de 2024
VendedorNOA
Fecha28 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1909 M en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1909 M en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1909 M en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1909 M en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1909 M en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1909 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1909 M en subasta Heritage - 8 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1909 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Australia Soberano 1909 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Australia Soberano 1909 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Australia Soberano 1909 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Australia Soberano 1909 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Australia Soberano 1909 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Australia Soberano 1909 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Australia Soberano 1909 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Australia Soberano 1909 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Australia Soberano 1909 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Australia Soberano 1909 M en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1909. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1909. M es de 540 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1909 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1909 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1909. M?

Para vender Soberano del 1909, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

