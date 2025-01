1 Schilling 1848 (Großbritannien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1848 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in London geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 1894, welches bei London Coins LTD für 750 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Dezember 2021.

Erhaltung AU (3) XF (11) VF (20) F (5) VG (1) Erhaltung (slab) AU58 (1) AU55 (2) VF35 (1) Service PCGS (3) NGC (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (1)

Coin Cabinet (2)

Davissons Ltd. (2)

DNW (3)

Grün (2)

Heritage (1)

London Coins (12)

NOONANS (1)

Sonntag (1)

Spink (7)

Stack's (2)

Tauler & Fau (1)

Teutoburger (3)

WAG (2)