1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 78, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. September 2019.

