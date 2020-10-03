GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht1,125 g
- Reines Gold (0,0332 oz) 1,0316 g
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1603-1604)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5000 USD
Auktionspreise (7)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 78, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. September 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungXF
