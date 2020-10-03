flag
1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht1,125 g
  • Reines Gold (0,0332 oz) 1,0316 g

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1603-1604)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 78, welches bei Sovereign Rarities Ltd für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. September 2019.

Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
4988 $
Preis in Auktionswährung 5000 CHF
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Corinphila - 3. Oktober 2020
VerkäuferCorinphila
Datum3. Oktober 2020
ErhaltungVG
Preis
469 $
Preis in Auktionswährung 400 EUR
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Pegasi Numismatics - 19. Mai 2020
VerkäuferPegasi Numismatics
Datum19. Mai 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 31. März 2005
VerkäuferSpink
Datum31. März 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion UBS - 16. September 2002
VerkäuferUBS
Datum16. September 2002
ErhaltungVF
Preis
