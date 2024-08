1/2 Krone 1821 BP (Großbritannien, Georg IV)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1821 mit Markierung BP. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Georg IV und wurde vom Münzamt in Großbritannien (The Royal mint) geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 20904, welches bei Heritage Auctions für 9.988 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Januar 2013.

