1/2 Penny 1732 "Porträt in jungen Jahren" (Großbritannien, Georg II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny 1732 "Porträt in jungen Jahren". Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Georg II und wurde vom Münzamt in London geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 24110, welches bei Heritage Auctions für 805 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. April 2011.

