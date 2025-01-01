Katalog
Schweiz
Zeitraum:
1850-2022
1850-2022
Konföderation
1850-2022
Schweizerische Münzen
Konföderation
25 Franken
Goldmünzen 25 Franken der Konföderation - Schweiz
25 Franken 1955-1959
Jahr
Zeichen
Beschreibung
Auflage
UNC
Verkauf
Verkauf
1955
B
5,000,000
0
1
1958
B
5,000,000
0
0
1959
B
5,000,000
0
1
