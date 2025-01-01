flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

Goldmünzen 25 Franken der Konföderation - Schweiz

type-coin

25 Franken 1955-1959

JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1955B5,000,000011958B5,000,000001959B5,000,00001
