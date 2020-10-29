25 Franken 1955 B (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 25 Franken 1955 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1130, welches bei MDC Monaco für 40.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Oktober 2020.

