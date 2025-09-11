25 Franken 1959 B (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 25 Franken 1959 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1089, welches bei MDC Monaco für 40.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2019.

