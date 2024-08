8 Escudos 1811 c CI (Spanien, Ferdinand VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der spanischen Münze 8 Escudos 1811 mit Markierung c CI. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Ferdinand VII und wurde vom Münzamt in Cádiz geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 352, welches bei Aureo & Calicó, S.L. für 8.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. März 2010.

