flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

Münzen von Südafrika 1958

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Pfund 1958
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
07
Vorderseite
Rückseite
1/2 Pfund 1958
Durchschnittlicher Preis460 $
Verkauf
05
Kategorie
Jahr
Suchen