1/2 Pfund 1958 (Südafrika, Elisabeth II)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,944 g
- Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
- Durchmesser19,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage PROOF515
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1/2 Pfund
- Jahr1958
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:460 USD
Durchschnittspreis (PROOF):300 USD
Auktionspreise (5)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1958 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63316, welches bei Heritage Auctions für 540 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. März 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStephen Album
Datum18. September 2022
ErhaltungPROOF
Preis
240 $
Preis in Auktionswährung 240 USD
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2013
ErhaltungPF66 CAMEO PCGS
Preis
