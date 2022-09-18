1/2 Pfund 1958 (Südafrika, Elisabeth II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1958 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63316, welches bei Heritage Auctions für 540 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. März 2018.

