flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1/2 Pfund 1958 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1/2 Pfund 1958 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1/2 Pfund 1958 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Foto von: Hess Divo

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,944 g
  • Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Durchmesser19,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage PROOF515

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1/2 Pfund
  • Jahr1958
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:460 USD
Durchschnittspreis (PROOF):300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund 1958 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II
Auktionspreise (5)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1958 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63316, welches bei Heritage Auctions für 540 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. März 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1/2 Pfund 1958 auf der Auktion Stephen Album - 18. September 2022
VerkäuferStephen Album
Datum18. September 2022
ErhaltungPROOF
Preis
240 $
Preis in Auktionswährung 240 USD
Südafrika 1/2 Pfund 1958 auf der Auktion Heritage - 1. Oktober 2020
Südafrika 1/2 Pfund 1958 auf der Auktion Heritage - 1. Oktober 2020
VerkäuferHeritage
Datum1. Oktober 2020
ErhaltungPF65 NGC
Preis
336 $
Preis in Auktionswährung 336 USD
Südafrika 1/2 Pfund 1958 auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
Südafrika 1/2 Pfund 1958 auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. April 2015
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1958 auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2013
Südafrika 1/2 Pfund 1958 auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2013
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2013
ErhaltungPF66 CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1958 auf der Auktion Hess Divo - 26. Oktober 2011
VerkäuferHess Divo
Datum26. Oktober 2011
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SüdafrikaMünzkatalog von Elisabeth IIMünzen aus von Südafrika 1958Alle Südafrikanische MünzenSüdafrikanische Gold MünzenSüdafrikanische Münzen 1/2 PfundNumismatische Auktionen