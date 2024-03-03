flag
1 Pfund 1958 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1 Pfund 1958 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1 Pfund 1958 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Foto von: Bolaffi S.p.A.

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage PROOF515

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1 Pfund
  • Jahr1958
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):520 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund 1958 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II
Auktionspreise (7)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1958 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1439, welches bei SINCONA AG für 800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1 Pfund 1958 auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
582 $
Preis in Auktionswährung 460 GBP
Südafrika 1 Pfund 1958 auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungPF65 NGC
Preis
565 $
Preis in Auktionswährung 460 GBP
Südafrika 1 Pfund 1958 auf der Auktion Stephen Album - 18. September 2022
VerkäuferStephen Album
Datum18. September 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1958 auf der Auktion Heritage - 24. März 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2022
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1958 auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1958 auf der Auktion London Coins - 7. März 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum7. März 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1958 auf der Auktion Heritage - 1. Oktober 2020
VerkäuferHeritage
Datum1. Oktober 2020
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
