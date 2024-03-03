1 Pfund 1958 (Südafrika, Elisabeth II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1958 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1439, welches bei SINCONA AG für 800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2022.

