1 Pfund 1958 (Südafrika, Elisabeth II)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage PROOF515
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1 Pfund
- Jahr1958
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):520 USD
Auktionspreise (7)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1958 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1439, welches bei SINCONA AG für 800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungPF65 NGC
Preis
565 $
Preis in Auktionswährung 460 GBP
VerkäuferStephen Album
Datum18. September 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
