flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

Münzen von Südafrika 1957

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Pfund 1957
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
09
Vorderseite
Rückseite
1/2 Pfund 1957
Durchschnittlicher Preis530 $
Verkauf
08
Kategorie
Jahr
Suchen