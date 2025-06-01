SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund 1957 (Südafrika, Elisabeth II)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage PROOF560
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1 Pfund
- Jahr1957
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):590 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1957 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1154, welches bei London Coins LTD für 850 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Mai 2025.
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2022
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
660 $
Preis in Auktionswährung 660 USD
VerkäuferHeritage
Datum18. Oktober 2018
ErhaltungPF66 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Dezember 2016
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
