1 Pfund 1957 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1 Pfund 1957 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1 Pfund 1957 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage PROOF560

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1 Pfund
  • Jahr1957
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1957 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1154, welches bei London Coins LTD für 850 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Mai 2025.

Südafrika 1 Pfund 1957 auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
1144 $
Preis in Auktionswährung 850 GBP
Südafrika 1 Pfund 1957 auf der Auktion Heritage - 24. März 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2022
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
660 $
Preis in Auktionswährung 660 USD
Südafrika 1 Pfund 1957 auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1957 auf der Auktion Heritage - 21. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum21. Mai 2020
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1957 auf der Auktion Heritage - 18. Oktober 2018
VerkäuferHeritage
Datum18. Oktober 2018
ErhaltungPF66 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1957 auf der Auktion Heritage - 24. Mai 2018
VerkäuferHeritage
Datum24. Mai 2018
ErhaltungPF63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1957 auf der Auktion London Coins - 5. Dezember 2016
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Dezember 2016
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1957 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 24. Juni 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1957 auf der Auktion Heritage - 15. Mai 2014
VerkäuferHeritage
Datum15. Mai 2014
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
