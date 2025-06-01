1/2 Pfund 1957 (Südafrika, Elisabeth II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1957 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 65225, welches bei Heritage Auctions für 646 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Juni 2015.

