SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1/2 Pfund 1957 (Südafrika, Elisabeth II)
Foto von: Hess Divo
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,944 g
- Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
- Durchmesser19,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage PROOF560
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1/2 Pfund
- Jahr1957
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:530 USD
Durchschnittspreis (PROOF):260 USD
Auktionspreise (8)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1957 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 65225, welches bei Heritage Auctions für 646 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Juni 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum21. September 2022
ErhaltungPF67 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum14. April 2015
ErhaltungPF66 CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2013
ErhaltungPF66 CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
