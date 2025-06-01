flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1/2 Pfund 1957 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1/2 Pfund 1957 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1/2 Pfund 1957 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Foto von: Hess Divo

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,944 g
  • Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Durchmesser19,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage PROOF560

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1/2 Pfund
  • Jahr1957
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:530 USD
Durchschnittspreis (PROOF):260 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund 1957 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II
Auktionspreise (8)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1957 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 65225, welches bei Heritage Auctions für 646 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Juni 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1/2 Pfund 1957 auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
606 $
Preis in Auktionswährung 450 GBP
Südafrika 1/2 Pfund 1957 auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2023
Südafrika 1/2 Pfund 1957 auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2023
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2023
ErhaltungPF67 PCGS
Preis
300 $
Preis in Auktionswährung 300 USD
Südafrika 1/2 Pfund 1957 auf der Auktion St James’s - 21. September 2022
Südafrika 1/2 Pfund 1957 auf der Auktion St James’s - 21. September 2022
VerkäuferSt James’s
Datum21. September 2022
ErhaltungPF67 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1957 auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1957 auf der Auktion Heritage - 18. Oktober 2018
Südafrika 1/2 Pfund 1957 auf der Auktion Heritage - 18. Oktober 2018
VerkäuferHeritage
Datum18. Oktober 2018
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1957 auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
Südafrika 1/2 Pfund 1957 auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. April 2015
ErhaltungPF66 CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1957 auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2013
Südafrika 1/2 Pfund 1957 auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2013
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2013
ErhaltungPF66 CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1957 auf der Auktion Hess Divo - 26. Oktober 2011
VerkäuferHess Divo
Datum26. Oktober 2011
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SüdafrikaMünzkatalog von Elisabeth IIMünzen aus von Südafrika 1957Alle Südafrikanische MünzenSüdafrikanische Gold MünzenSüdafrikanische Münzen 1/2 PfundNumismatische Auktionen