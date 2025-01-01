flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

Münzen von Südafrika 1953

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Pfund 1953
Durchschnittlicher Preis460 $
Verkauf
032
Vorderseite
Rückseite
1/2 Pfund 1953
Durchschnittlicher Preis270 $
Verkauf
029
Kategorie
Jahr
Suchen