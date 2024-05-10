SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund 1953 (Südafrika, Elisabeth II)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage PROOF4,000
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1 Pfund
- Jahr1953
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:460 USD
Durchschnittspreis (PROOF):580 USD
Auktionspreise (32)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1953 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3771, welches bei Auction World für 260.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. April 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAuction World
Datum16. April 2023
ErhaltungPF68 NGC
Preis
VerkäuferAuction World
Datum16. April 2023
ErhaltungPF65 CAMEO NGC
Preis
598 $
Preis in Auktionswährung 80000 JPY
VerkäuferSt James’s
Datum21. September 2022
ErhaltungPF66 NGC
Preis
VerkäuferAuction World
Datum17. Januar 2021
ErhaltungPF64 CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferGorny & Mosch
Datum18. Oktober 2019
ErhaltungPROOF
Preis
VerkäuferHeritage
Datum8. November 2018
ErhaltungPF65 CAMEO NGC
Preis
