1 Pfund 1953 (Südafrika, Elisabeth II)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1953 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3771, welches bei Auction World für 260.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. April 2023.

