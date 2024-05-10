flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1 Pfund 1953 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1 Pfund 1953 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1 Pfund 1953 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Foto von: Soler y Llach S.L.

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage PROOF4,000

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1 Pfund
  • Jahr1953
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:460 USD
Durchschnittspreis (PROOF):580 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund 1953 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II
Auktionspreise (32)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1953 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3771, welches bei Auction World für 260.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. April 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Soler y Llach - 10. Mai 2024
VerkäuferSoler y Llach
Datum10. Mai 2024
ErhaltungPROOF
Preis
485 $
Preis in Auktionswährung 450 EUR
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Auction World - 16. April 2023
VerkäuferAuction World
Datum16. April 2023
ErhaltungPF68 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Auction World - 16. April 2023
VerkäuferAuction World
Datum16. April 2023
ErhaltungPF65 CAMEO NGC
Preis
598 $
Preis in Auktionswährung 80000 JPY
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 16. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum16. Februar 2023
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Nomisma Aste - 23. Oktober 2022
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 20. Oktober 2022
VerkäuferHeritage
Datum20. Oktober 2022
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion St James’s - 21. September 2022
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion St James’s - 21. September 2022
VerkäuferSt James’s
Datum21. September 2022
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 24. März 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2022
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Frühwald - 2. Juli 2021
VerkäuferFrühwald
Datum2. Juli 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Auction World - 17. Januar 2021
VerkäuferAuction World
Datum17. Januar 2021
ErhaltungPF64 CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 7. Januar 2021
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 7. Januar 2021
VerkäuferHeritage
Datum7. Januar 2021
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 3. September 2020
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 3. September 2020
VerkäuferHeritage
Datum3. September 2020
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Auction World - 20. April 2020
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 23. Januar 2020
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 23. Januar 2020
VerkäuferHeritage
Datum23. Januar 2020
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Gorny & Mosch - 18. Oktober 2019
VerkäuferGorny & Mosch
Datum18. Oktober 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion GINZA - 10. Februar 2019
VerkäuferGINZA
Datum10. Februar 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2019
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2019
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2019
ErhaltungPF67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2019
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2019
VerkäuferHeritage
Datum3. Januar 2019
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 8. November 2018
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 8. November 2018
VerkäuferHeritage
Datum8. November 2018
ErhaltungPF65 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Stack's - 17. Oktober 2018
Südafrika 1 Pfund 1953 auf der Auktion Stack's - 17. Oktober 2018
VerkäuferStack's
Datum17. Oktober 2018
ErhaltungPF65 ANACS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SüdafrikaMünzkatalog von Elisabeth IIMünzen aus von Südafrika 1953Alle Südafrikanische MünzenSüdafrikanische Gold MünzenSüdafrikanische Münzen 1 PfundNumismatische Auktionen