1/2 Pfund 1953 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1/2 Pfund 1953 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1/2 Pfund 1953 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,944 g
  • Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Durchmesser19,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage PROOF4,000

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1/2 Pfund
  • Jahr1953
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270 USD
Durchschnittspreis (PROOF):300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund 1953 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II
Auktionspreise (29)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1953 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 36652, welches bei Heritage Auctions für 940 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
458 $
Preis in Auktionswährung 340 GBP
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Auction World - 16. April 2023
VerkäuferAuction World
Datum16. April 2023
ErhaltungPF65 NGC
Preis
299 $
Preis in Auktionswährung 40000 JPY
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 26. März 2023
VerkäuferHeritage
Datum26. März 2023
ErhaltungPF66 CAMEO NGC
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Frühwald - 2. Juli 2021
VerkäuferFrühwald
Datum2. Juli 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 22. April 2021
VerkäuferHeritage
Datum22. April 2021
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 7. Januar 2021
VerkäuferHeritage
Datum7. Januar 2021
ErhaltungPF65 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 3. September 2020
VerkäuferHeritage
Datum3. September 2020
ErhaltungPF67 NGC
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 20. Februar 2020
VerkäuferHeritage
Datum20. Februar 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Gorny & Mosch - 18. Oktober 2019
VerkäuferGorny & Mosch
Datum18. Oktober 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Auction World - 21. April 2019
VerkäuferAuction World
Datum21. April 2019
ErhaltungPF63 CAMEO PCGS
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion GINZA - 10. Februar 2019
VerkäuferGINZA
Datum10. Februar 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 29. November 2018
VerkäuferHeritage
Datum29. November 2018
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 8. November 2018
VerkäuferHeritage
Datum8. November 2018
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 11. September 2018
VerkäuferHeritage
Datum11. September 2018
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Auction World - 15. Juli 2018
VerkäuferAuction World
Datum15. Juli 2018
ErhaltungPF63 CAMEO PCGS
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 28. Juni 2018
VerkäuferHeritage
Datum28. Juni 2018
ErhaltungPF66 CAMEO NGC
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Teutoburger - 24. Februar 2018
VerkäuferTeutoburger
Datum24. Februar 2018
ErhaltungPROOF
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion WAG - 12. Februar 2017
VerkäuferWAG
Datum12. Februar 2017
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 13. Oktober 2016
VerkäuferHeritage
Datum13. Oktober 2016
ErhaltungPROOF
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Heritage - 21. Juli 2016
VerkäuferHeritage
Datum21. Juli 2016
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1953 auf der Auktion Künker - 17. März 2016
VerkäuferKünker
Datum17. März 2016
ErhaltungAU
Preis
******
