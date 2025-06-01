1/2 Pfund 1953 (Südafrika, Elisabeth II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1953 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 36652, welches bei Heritage Auctions für 940 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2015.

Erhaltung PROOF (27) AU (2) Erhaltung (slab) PF67 (1) PF66 (7) PF65 (7) PF64 (2) PF63 (2) CAMEO (7) Service NGC (14) PCGS (5)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (3)

Baldwin's of St. James's (1)

Frühwald (1)

GINZA (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (17)

Künker (1)

London Coins (1)

Teutoburger (1)

WAG (1)