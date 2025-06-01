SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1/2 Pfund 1953 (Südafrika, Elisabeth II)
Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,944 g
- Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
- Durchmesser19,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage PROOF4,000
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1/2 Pfund
- Jahr1953
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270 USD
Durchschnittspreis (PROOF):300 USD
Auktionspreise (29)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1953 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 36652, welches bei Heritage Auctions für 940 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAuction World
Datum16. April 2023
ErhaltungPF65 NGC
Preis
299 $
Preis in Auktionswährung 40000 JPY
VerkäuferHeritage
Datum26. März 2023
ErhaltungPF66 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAuction World
Datum21. April 2019
ErhaltungPF63 CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAuction World
Datum15. Juli 2018
ErhaltungPF63 CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum28. Juni 2018
ErhaltungPF66 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum21. Juli 2016
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte