3 Pfennige 1807 H (Sachsen-Albertinische, Friedrich August I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der sachsen-albertinischen Münze 3 Pfennige 1807 mit Markierung H. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Friedrich August I und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 1623, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 480 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Februar 2022.

Erhaltung AU (1) XF (1) VF (3)