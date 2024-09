150 Rubel 1991 ЛМД "Johann Veniaminow" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 150 Rubel 1991 "Johann Veniaminow" mit Markierung ЛМД. Diese Platinum stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 6953, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.150 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Juni 2009.

