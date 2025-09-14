flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht2,05 g
  • Durchmesser17,2 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Kopeken
  • Jahr1967
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (27)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 427, welches bei Holmasto für 60 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.

Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum14. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 12. Juni 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum12. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 10. April 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum10. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 5. September 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum5. September 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 25. Juli 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Juli 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 13. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum13. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 13. Mai 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Mai 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
22 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 6. November 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum6. November 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 12. Juni 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Juni 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 9. Juni 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum9. Juni 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
1 $
Preis in Auktionswährung 80 RUB
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 13. Februar 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 13. Februar 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 19. September 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 2. September 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum2. September 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 14. März 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum14. März 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 4. Februar 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum4. Februar 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 14. Januar 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum14. Januar 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juli 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juli 2020
ErhaltungMS64 NGC
Preis
