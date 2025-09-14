RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht2,05 g
- Durchmesser17,2 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Kopeken
- Jahr1967
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Auktionspreise (27)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 427, welches bei Holmasto für 60 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
12
