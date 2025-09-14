10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 427, welches bei Holmasto für 60 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.

