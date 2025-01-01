flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Kupfer Nickel Gedenkmünzen 10 Kopeken Sowjetunion - Rußland

10 Kopeken 1967

50 Jahre Oktober Revolution
1967027
