2 Rubel 1727. Mit einer Schleife am Lorbeerkranz. Über dem Kopf befindet sich ein Stern (Rußland, Peter II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 2 Rubel 1727 . Mit einer Schleife am Lorbeerkranz. Über dem Kopf befindet sich ein Stern. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Peter II und wurde vom Münzamt in Rot geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 935, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 75.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2020.

Erhaltung VF (2)