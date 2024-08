Rubel 1723 OK "Porträt in antiken Rüstungen" (Rußland, Peter I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1723 "Porträt in antiken Rüstungen" mit Markierung OK. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Peter I. Der Rekordpreis gehört zu Los 117, welches bei Alexander für 46.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2012.

Erhaltung XF (3) VF (3) F (1) Erhaltung (slab) XF45 (1) VF35 (1) VF25 (1) F15 (1) Service RNGA (1)