2 Rubel 1724 "Porträt in antiken Rüstungen" (Rußland, Peter I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 2 Rubel 1724 "Porträt in antiken Rüstungen". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Peter I und wurde vom Münzamt in Rot geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 7004, welches bei Gorny & Mosch für 28.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. März 2008.

Erhaltung AU (12) XF (14) VF (4) Keine Note (1) Erhaltung (slab) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) DETAILS (5) Service NGC (3) PCGS (3) Andere Filter Münzen aus Sammlungen (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (3)

CNG (1)

Empire (2)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (3)

Hess Divo (1)

Imperial Coin (1)

Katz (1)

Künker (3)

Münzenonline (2)

New York Sale (1)

Niemczyk (1)

Rare Coins (2)

SINCONA (1)

Stack's (5)

Westfälische (1)

Знак (1)