5 Rubel 1901 (ФЗ) (Rußland, Nikolaus II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1901 mit Markierung (ФЗ). Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Nikolaus II und wurde vom Münzamt in Sankt Petersburg geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 701, welches bei Coins and Medals für 400.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Juni 2024.

