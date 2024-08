2 Kopeken 1760 "Nennwert unter St. George". Inschrift am Rand (Rußland, Elisabeth)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 2 Kopeken 1760 "Nennwert unter St. George". Inschrift am Rand. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Elisabeth und wurde vom Münzamt in Jekaterinburg geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 604, welches bei Rare Coins für 24.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Dezember 2020.

Erhaltung AU (1) XF (1) VF (4) F (1) Erhaltung (slab) AU50 (1) VF25 (1)