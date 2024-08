15 Kopeken 1885 СПБ АГ (Rußland, Alexander III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 15 Kopeken 1885 mit Markierung СПБ АГ. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Alexander III und wurde vom Münzamt in Sankt Petersburg geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 619, welches bei Coins and Medals für 186.000 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Januar 2024.

