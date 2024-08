5 Kopeken 1816 СПБ МФ "Adler mit erhobenen Flügeln". Neuprägung (Rußland, Alexander I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Kopeken 1816 "Adler mit erhobenen Flügeln" mit Markierung СПБ МФ. Neuprägung. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Alexander I und wurde vom Münzamt in Sankt Petersburg geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 463, welches bei Morton & Eden Ltd für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Juni 2014.

