10 Rubel 1802 СПБ АИ. Neuprägung (Rußland, Alexander I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1802 mit Markierung СПБ АИ. Neuprägung. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Alexander I und wurde vom Münzamt in Sankt Petersburg (Bank) geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 1936, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 46.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2005.

