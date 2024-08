Dukat 1644 C DC (Polen, Wladyslaw IV)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze Dukat 1644 mit Markierung C DC. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Wladyslaw IV und wurde vom Münzamt in Krakau geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 131, welches bei Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal für 320.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2014.

Erhaltung UNC (1) XF (1) VF (1) Andere Filter Münzen aus Sammlungen (1)